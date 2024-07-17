賴士葆：特朗普若勝選　民進黨壓力會很大

藍委賴士葆受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月17日電（記者 楊騰凱）美國共和黨總統參選人特朗普受訪表示，台灣應為美國的保護付費，也直指台灣偷走了美國的晶片事業。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆表示，特朗普赤裸裸要台灣交保護費，如果特朗普勝選，對民進黨來說壓力會很大，因為他們單押美國這一邊。



賴士葆表示，特朗普這樣講一點都不奇怪，因為他是典型的生意人，特朗普和拜登以及美國歷任總統很大的不一樣，特朗普的思路就是美國利益優先，其他的美國總統包括拜登在內，都還會維持那種要當世界警察的思維，維護世界的秩序。



賴士葆指出，而特朗普訴求是照顧美國所有的利益，完全以美國利益為出發點，喊出讓美國再度偉大，特朗普整個焦點都在美國身上。



賴士葆指出，所以現在特朗普喊出要台灣付保護費一點都不奇怪，如果特朗普當選，搞不好美國對烏克蘭的援助也都會減少，甚至對日本、韓國都一樣，特朗普對其他國家就是從生意人路線去考量，我幫你，你就要付錢。



賴士葆表示，這對民進黨來說壓力就會很大，因為他們單押美國一邊，民進黨政府要去思考，特朗普現在就是赤裸裸要你交保護費，過去台灣買很多武器，其實也是變向繳交保護費，但現在不一樣了，是赤裸裸叫你付錢。