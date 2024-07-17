徐巧芯大姑涉詐洗錢　台北地檢署今起訴4人

徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北7月17日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立委”徐巧芯夫婿劉彥澧胞姐劉向婕及其夫杜秉澄2人涉嫌幫助詐騙集團洗錢，劉、杜的男性友人林于倫、女助理吳沂珊均涉案，引發政壇熱議。台北地檢署17日起訴劉、杜、林、吳4人。另外徐巧芯還遭杜秉澄控告涉嫌潛艦聲紋案、內線交易、收受回扣3案，徐氣炸反告杜誹謗，相關案件另行偵查中。



劉向婕、杜秉澄夫妻倆遭媒體爆料，於去年初就曾因捲入詐欺案遭偵辦，當時夫妻倆就辯稱是在幫客戶買賣虛擬貨幣，檢察官以罪嫌不足等理由，處分不起訴。但劉向婕名下的京品國際公司、杜秉澄的漢澄稀土材料公司等帳戶都被列為警示無法使用，因此找上劉女的高中同學林于倫提供東霖公關公司帳戶使用。



檢警調查，林于倫和劉向婕、杜秉澄的對話紀錄，不但內容談到轉帳金額與分潤，林還曾抱怨，希望帳戶被查到的話，能提供賠償金額，短短2個月內，有不少遇到投資詐騙的民眾依指示轉帳新台幣2700萬元，經過層層轉匯進入東霖公司後，隨即被劉向婕等車手提領一空，檢警獲報於3月25日展開搜索追查，拘提劉向婕、杜秉澄、林于倫。



林、劉、杜3人辯稱只是從事虛擬貨幣交易，不知買家轉入的資金是非法的，但檢察官以劉、杜才剛因涉詐而遭凍結帳戶，有反覆實施之虞等理由，向法院聲請將3人羈押禁見獲准，並經延押至7月，起訴後將由法院決定是否羈押。同案共犯、劉女的助理吳沂珊訊後原獲請回，再次傳喚後改以10萬元交保。



由於徐巧芯親戚涉詐、洗錢，引發各界熱議，徐巧芯更屢遭民進黨及側翼攻擊。無獨有偶，台北地院5月24日舉行延押庭，提訊劉向婕、杜秉澄、林于倫3人出庭，杜秉澄不滿被徐巧芯切割，竟在法庭當場控告徐巧芯涉及潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等3案。



徐巧芯氣炸，提出相關證據自清外，6月時也怒告杜秉澄誹謗、鏡週刊加重誹謗，此案亦由台北地檢署偵查中。