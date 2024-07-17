盧秀燕訪美劍指大位？朱立倫：勿製造困擾

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台中市長盧秀燕昨宣布7月底將以城市交流名義出訪美西姊妹市，被解讀是劍指2028大位的第一步。對此，國民黨主席朱立倫今天受訪時說，別製造盧秀燕的困擾，城市外交能對台美關係進一步提升，也讓大家看到國民黨的路線和美方關係都非常友好。



至於有人勸進盧秀燕明年先挑戰黨主席，之後比較好備戰2028？朱立倫說，有沒有發覺這又是在製造特定謠言，盧秀燕和新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等，都是最重要的藍軍領袖。



朱立倫今天早上出席國民黨在台北市成功國宅舉辦的“國會”改革說明會，他受訪時做出以上表示。



媒體也問朱立倫，近來頻頻出席國民黨的改革說明會，是不是要顧基層，為選黨主席準備？



朱立倫說，台灣大概就衹有這些綠媒或特定的媒體，沒事找事，要製造對立，或者是見縫插針。“國會”改革說明會是因為“立法院”“國會”改革，以及相關民生法案的說明會，本就預計要辦110多場，他抽空參加大概20幾場，也希望各地包括地方首長和民意代表能讓“國會”這一段時間的努力成果向大家做說明。這是一個很好跟基層互動的機會，希望民意代表們多多參加。