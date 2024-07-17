陳玉珍：改善兩岸關係　減少支付美國保護費

來自金門的藍委陳玉珍。（中評社 資料照） 中評社台北7月17日電（記者 楊騰凱）美國共和黨“總統”參選人特朗普受訪表示，台灣應為美國的保護付費。中國國民黨籍“立委”陳玉珍向中評社表示，國際現實講究利益，台灣政府別欺騙人民，以為人家會無條件支持你。台灣應改善兩岸關係，減少付美國保護費的需要。況且就算付錢了，人家也不見得保護你，這才麻煩。



特朗普6月25日接受美媒採訪，質疑美國是否應保衛台灣？他直白表示：“台灣為我們做了什麼”？，更直言美國數十年來都為台灣提供保護，台灣應該付錢給美國。



陳玉珍表示，特朗普本來就是經營企業出身，在他過去擔任美國總統的時候，就曾形容中國大陸像是一張桌子，而台灣只是筆尖。所以特朗普不只對台灣如此，他對歐盟、北約等都一樣，都是從利益的角度來看待。特朗普的口號也一向是以美國利益為優先，所以她非常能理解為什麼特朗普會講出這樣的話。



陳玉珍指出，民進黨政府不要有誤解，因為很多事情就是國際現實，政府也不要去誤導人民，說美國與台灣因為都是民主陣營，所以總會站在一起。其實特朗普只是比較老實，講出他們美國人心裡真正的想法，就是你付費，我保護，包括購買武器，幫助美國的軍工產業發展，提升就業人口。

