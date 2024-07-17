江啟臣：台灣應提早因應美國孤立主義再起

國民黨籍“立法院副院長”江啟臣受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月17日電（記者 黃筱筠）美國共和黨“總統”候選人、前“總統”特朗普挑戰白宮大位聲勢暴漲，他日前受訪直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天表示，特朗普比較像是商人從政的外交模式，很直接、很實際，也很現實，從不吝於把價格搬到檯面上。他呼籲，若特朗普當選美國總統，孤立主義會不會再崛起，台灣要提早因應。



美媒彭博資深政治記者庫克（Nancy Cook）日前專訪特朗普談及台灣議題時表示，台灣“確實100%奪取了我們的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費”。“我們到底有多蠢？他們拿走我們所有晶片事業。他們非常有錢”。



曾擔任東吳大學政治系專任副教授的江啟臣17日在“立法院”受訪說，這個講話透露特朗普看待與其他國家經貿與安全關係，是回歸到美國利益。特朗普強調美國優先與其他國家合作應該要共同分攤。“過去美國會用價值面向掩蓋價格的事情，但是特朗普不吝於把價格搬到檯面上”。



江啟臣強調，我們接著要面對美國大選結果，對美中台三邊關係與全球政經影響都要提早準備因應。雖然特朗普在2016至2020年當過美國總統，但現階段美中關係不同，加上拜登任期。若特朗普當選總統，會更加落實四年前的美國優先政策。大家會擔心孤立主義會不會崛起，這對於整個世界經濟，對貿易保護主義會不會再崛起，都對全球政治經濟的影響，美中台三邊影響等，都要提早準備。