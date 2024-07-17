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撤赴陸禁團令？卓榮泰沒說要執行籲赴陸小心
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2024-07-17 11:45:53
卓榮泰回達媒體相關提問。（中評社 鄭羿菲攝）
中評社台北7月17日電（記者 鄭羿菲）“立法院”16日表決通過解除赴大陸觀光禁團令，並開放陸客循小三通赴金門、馬祖、澎湖旅遊決議 。“行政院長”卓榮泰17日僅表示，若台灣民眾去大陸發生任何料想不到的事，也是回過頭來責難“行政院”。我們站在負責任的態度，只是呼籲民眾赴陸務必要非常謹慎小心。
針對“立法院”決議，陸委會、“交通部”迄今都未明確表達是否執行。
“行政院長”卓榮泰17日上午與媒體茶敘，並回應媒體相關提問。
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