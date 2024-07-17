綠委陳冠廷認同特朗普　台應有更多防衛經費

綠委陳冠廷。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月17日電（記者 黃筱筠）民進黨籍英系“立委”陳冠廷今天受訪解讀美國共和黨總統候選人特朗普談話，他認為，有什麼好懷疑美國的呢？除了美國之外，還有誰願意付出這麼多資源協助台灣。今天以美國為首的自由貿易裡，台灣確實受益很多，我們在自由貿易領域與美國關係這麼好，當然要負起對“國防”、經濟的責任是我們要面對，民眾可以看出美國對台灣長年協助，這都是看在眼裡的。



美國前總統、共和黨總統候選人特朗普挑戰白宮大位聲勢暴漲，對台態度也引發外界關注。彭博資深政治記者庫克（Nancy Cook）日前專訪特朗普談及台灣議題時，特朗普直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。



特朗普說，“他們確實100%奪取了我們的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費。”他表示，“我的意思是，我們到底有多蠢？他們拿走我們所有晶片事業。他們非常有錢。”



陳冠廷今天在“立法院”受訪表示，除了特朗普的話，也要解讀副手候選人范斯的談話。對於烏克蘭與台灣態度也可能轉變，會加強台灣防衛能力，特朗普談話我們要正視，防衛台灣不只是美國責任，我們本身更該負起責任。要把更多資源、經費灌注在防衛決心，盟國才會提供更多的協助，這是互惠作法。



他認為，特朗普說話，未來幾點要注意，未來“國防”上對於美軍操演、訓練、學習與軍購採購要增加。過去日本經濟上強的時候，就有類似作法，美國希望能夠針對世界安全有所回饋。



至於特朗普談話會不會被操作成為疑美論？陳冠廷說，對於自己防衛承諾、決心是很基本，不管疑美或是怎樣，我們最多武器採購與訓練等都來自美國提供，“有什麼好懷疑的呢？”除了美國之外還有誰願意付出這麼多資源協助台灣。