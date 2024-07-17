特朗普要保護費　謝龍介：兩岸應走和平道路

藍委謝龍介受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月17日電（記者 張嘉文）美國共和黨總統參選人特朗普日前接受美媒訪問時直白表示，美國數十年來都為台灣提供保護，台灣應該付錢給美國。對此，中國國民黨籍“立委”謝龍介今天受訪時說，特朗普的主張就是使用者付費，所以台灣如果需要美國老大哥的幫助，就要拿更多的錢出來。



謝龍介強調，所以特朗普講出了美國對台灣的真心話，我們要怎麼共同面對這個危機，而危機要化為轉機，就一定要走和平的道路，沒有任何一個家庭能承受得了兩岸的兵戎相見。



國民黨今天早上在台北市成功國宅舉辦“國會”改革說明會，謝龍介應邀出席演講，他在會後受訪時針對特朗普提出的保護費問題做出以上表示。



謝龍介表示，特朗普這種言論沒有意外，他對日本、對北約，甚至對其他國家如菲律賓等等，其主張就是使用者付費。所以台灣如果需要美國老大哥的幫助，就要拿更多的錢出來，這一點大家要很理性來看待。



謝龍介認為，因此要當領導人，就要有智慧能夠去談判來避戰，而不是引戰，引戰還要面對許多的軍費支出，而且還要付大批的保護費，否則根本不足以跟對岸來對抗。



謝龍介說，兩岸衹有和平這一條道路可走，必須共同面對危機，因為沒有任何一個家庭能承受得了兩岸的兵戎相見。