特朗普抱怨台灣偷走晶片事業　卓榮泰這樣答

卓榮泰（中）17日上午與媒體茶敘，並回應媒體相關提問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月17日電（記者 鄭羿菲）針對美國共和黨總統參選人、前總統特朗普表達“台灣偷走美國的晶片事業”。“行政院長”卓榮泰17日表示，晶片廠商到各地設廠是市場分散的概念，但會把研發留在台灣，政府也如此希望，我們有信心這些高端研發科技留在台灣，是產業界“現在”最好的選擇，且世界大廠也紛紛到台灣設置重要設施，台灣群聚的功能一定會持續發展下去。



特朗普接受《彭博商業周刊》訪問表示，“台灣為我們做了什麼？我們多年來保護台灣，他們卻偷走我們的晶片事業，現在中國大陸這麼想併吞台灣，我不確定繼續保護下去還有什麼意思。”



“行政院長”卓榮泰17日上午與媒體茶敘，並回應媒體相關提問，海內外媒體有近百位記者與會、提出問題，整個茶敘過程約1小時20分鐘。



外媒《CNN》提問，特朗普曾多次提到台灣偷走美國的晶片事業，若特朗普當選下一屆的美國總統，“行政院”認為美國會要求台灣將尖端晶片研發量能轉移到美國的可能性有多大？政府又有何因應對策？



卓榮泰表示，台灣是一個國際高科技重要的產業供應鏈，我們在製造尖端晶片方面的技術遙遙領先，這些晶片廠商對台灣也有非常相當多關注與愛心，他們會把研發留在台灣，政府也希望他們能把研發留在台灣。



卓榮泰說，晶片產業到各地去製造，是一種市場製造的分散，但研發技術留在台灣，不僅台灣有垂直的產業鏈，也有非常好的科技人才、與研發投資的環境，我們有信心這些高端的研發技術留在台灣，是對這些產業現在最好的選擇。



卓榮泰只出，政府持續維持良好的研發投資的環境，與高科技產業繼續合作，讓台灣不僅在製造，且在研發中心的這個成績上面也能夠跟現在一樣，也維持世界其他大廠也紛紛到台灣設置重要設施，台灣群聚的功能一定會持續發展下去。