賴清德“國情報告” 藍等候 綠稱“違憲”

藍委江啟臣。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月17日電（記者 黃筱筠）“立法院”昨通過決議邀請賴清德至“立法院”就“國家”大政方針進行“國情報告”。不過，“總統府”認為應等候“憲法”法庭裁判結果。中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天受訪表示，“立法院”是合議制，昨天“立法院”通過這樣決議會送出邀請。至於“總統府”要怎麼回應“立法院”邀請，要等府正式回應。



他強調，“立法院”已經有這樣的決議，會有相關準備，未來看府方怎麼正式回應“立法院”決議會再回應。



“立法院”會16日經表決，先後通過國民黨團、民眾黨團所提修正動議，決議“立法院”依“立法院”職權行使法規定，邀請“總統”賴清德至“立法院”就“國家”大政方針進行“國情報告”，並依法回應“立委”的問題。其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤17日受訪表示。國民黨與民眾黨從本會期一開始到最後一天都有“毀憲”亂政意圖與作為，從一而終。強行通過“國會”擴權法案，已經快速跟“憲法”法庭希望暫時處份。但是尊重“憲法”與有幾分常識的人，都應該知道這有高度“違憲”之虞。在暫時處份隨時裁定之前，實在不需要跟“憲法”對著幹，不需要逼迫“總統”做出“違憲”行為。



吳思瑤說，在野黨“毀憲”亂政的意圖無比強大，都被“憲法”法庭作出預警，這樣作為有“違憲”之虞，他們還是不死心。就是要把“立法院”當成太上皇，這才是他們要作秀的場域。尊重賴清德決定在緊急處分出來前，不用進行“違憲”的“國情報告”。民進團具體表態不會支持“違憲”違法的“國情報告”。