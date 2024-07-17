特朗普對台要收保護費　黃國昌：要積極應對

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月17日電（記者 俞敦平）針對美國前總統特朗普近日指控台灣“偷走”美國晶片事業，並認為美國該和台灣收取保護費一事，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌表示，這些言論是特朗普在大選期間以美國利益為優先的政治策略，但強調台美之間的關係不應僅依賴單方面的付出，呼籲台灣政府應有明確的應對策略。



近日，美國前總統特朗普接受了《彭博商業周刊》的專訪，在訪談中，當被問及是否承諾防衛台灣時，特朗普表示“台灣應該付美國保護費”。他強調，台灣從美國偷走了美國的晶片生意，但沒有給予美國任何回報，因此應該支付保護費。



對此，黃國昌今在記者會上回應，指出這些言論是特朗普在美國大選期間，以美國利益為優先的政治策略，可以理解。



黃國昌表示，台美之間的關係需要強化，不僅是共享價值觀，更需要雙方的互惠與支持。他強調，任何國際關係若僅依賴單方面的付出，無法長久維持。因此，他呼籲台灣政府在面對這樣的國際情勢變動，尤其是美國總統大選後可能帶來的變局時，應該有明確的對策和主張。



黃國昌呼籲，賴清德應該清楚地向人民和國際社會說明，他們在這些議題上的立場和應對措施。他呼籲政府積極應對，確保台美之間的友誼與合作能夠持續並深化。