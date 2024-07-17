桃園藍黨團駁斥雨露均霑　籲司法嚴辦鄭文燦

國民黨桃園市議會黨團今日召開記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月17日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，近日有不少名嘴和媒體影射國民黨籍桃園市議員“雨露均霑”。中國國民黨桃園市議會黨團今日召開記者會表示，強力譴責這種似是而非的不實說法，並呼籲檢調擴大嚴辦鄭文燦涉貪案。



國民黨桃園市議會黨團今日召開“反貪腐、反抹黑”記者會，包括黨團總召徐玉樹、副總召詹江村和楊朝偉、議員舒翠玲、林政賢、朱珍瑤、陳美梅、張桂綿、錢龍、李柏坊、陳韋曄、周玉琴、劉熒隆、吳進昌和王仙蓮等人都出席記者會。會中氣氛相當嚴肅，15位議員輪番砲轟輿論帶風向，要求徹查嚴辦鄭文燦擔任桃園市長任內的所有弊案。



徐玉樹表示，國民黨桃園市議會黨團在鄭文燦8年執政期間，嚴格監督各項施政從不懈怠，針對鄭文燦經常舉辦一次性的放煙火活動，各項工程從會勘、開工、上樑、完工都要辦理儀式或典禮，黨團議員都會利用議會定期會及召開記者會來嚴詞批判鄭文燦和市府團隊浪費公帑及人民納稅錢，強力監督從不手軟。



徐玉樹強調，國民黨團曾針對鄭文燦施政缺失及弊端，召開過記者會100多場，範圍包括食安、環保、就業、疫情、社會公平正義各種層面，黨團議員為了地方建設及社團補助，向行政首長全力爭取，都是合情合理行為。對於坊間所謂“雨露均霑、共犯結構”的影射說法，嚴重與事實不符，他呼籲檢調擴大追查鄭文燦涉貪案，讓事實真相攤在陽光下。



詹江村指出，部份台北媒體角度，包含他在內也被列為不敢批評鄭文燦的議員，甚至被列為利益共同體的共犯結構。事實上，過去在桃園市議會開議時候，黨團議員與鄭文燦經常出現激烈言語攻防，有人指控國民黨議員有拿鄭文燦的好處，他認為，除了爭取地方建設或社團補助外，能有什麼好處？



詹江村認為，台北媒體說如果弊案查下去，國民黨團議員會倒一半，這是太過聯想了，因為鄭文燦照顧他的子弟兵都來不及了，怎麼有能耐多照顧一個國民黨的議員？