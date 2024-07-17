陳吉仲拒配合調查　張啟楷：會依法邀請出席

民眾黨籍張啟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月17日電（記者 俞敦平）針對前“農業部長”陳吉仲聲稱進口蛋調查小組是“違憲”並拒絕出席聽證會一事。“立法院”雞蛋調查小組召集人、台灣民眾黨籍“立委”張啟楷17日在黨團記者會上表示，進口雞蛋調查小組雖在休會期間，但依照“立法院”職權行使法規定仍可運作。他透露目前已發現20個疑點，強調將依法如期邀請相關人員進行聽證會。他對進口雞蛋的去向及相關問題提出嚴重質疑，要求陳吉仲等人做出說明。



前“農業部長”陳吉仲近日公開表示，他拒絕參加“立法院”經濟委員會成立的進口雞蛋調查小組的聽證會，因為他認為該調查小組“違憲”違法。



對此，張啟楷表示，儘管目前“立法院”處於休會期間，但依照“立法院”職權行使法的規定，調查小組仍可運作。他透露，這個禮拜會與幾位重要成員召開會議，目前已經初步找到至少20個需要釐清的疑點。



張啟楷進一步指出，不少藍白委員們在這段期間也在進行調查，計劃將所有疑點整理完畢後，進一步討論何時開始進行更深入的調查行動。對陳吉仲地拒絕出席，張啟楷強調“立法院”是依法行事，將依法如期邀請相關人員參加聽證會。



此外，張啟楷披露了一些調查中的關鍵發現。根據他的說法，去年台灣進口了超過1億5811萬顆雞蛋，但實際上進入市面銷售的卻不到3000萬顆，這不到五分之一的數量引起了極大的疑問。他質疑這些進口的雞蛋去向何處，並要求陳吉仲在聽證會上對此作出解釋。