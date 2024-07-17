中評現場：卓榮泰向特朗普保護費說OK

卓榮泰17日上午與媒體茶敘，並回應媒體相關提問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月17日電（記者 鄭羿菲）美國共和黨總統候選人、前總統特朗普因槍擊案聲勢暴漲，當選機率大幅提升；他認為台灣應向美國交保護費，與台灣偷走美國晶片事業等談話受到矚目。“行政院長”卓榮泰17日與媒體茶敘，聚焦在地緣政治與台美關係，對敏感議題他多輕輕帶過，甚至是閃避。但有一句“願意付出更多責任”，似已向特朗普的保護費說，表達OK！



卓榮泰17日上午與媒體茶敘，並回應媒體相關提問，包括CNN、《華爾街日報》等海內外媒體有近百位記者與會，茶敘過程約1小時20分鐘。陪同出席者還有“行政院副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱等人。



茶敘記者會中，最熱門的是特朗普發言，關係到台海安全與晶片產業，包括華視、華爾街日報、CNN、衛報等輪流提問。



卓榮泰除了闡述台美關係在過去幾年非常堅實外，帶點無奈的說，未來台美會在過去既有的良好基礎上，往更好的方向發展，“我們只能做這樣的努力與祝福”。凸顯出美國對台灣的影響力度之高，及民進黨政府一面倒親美的後座力。



有關特朗普直白的“索要保護費”言論，卓榮泰一句“願意付出更多責任”，帶出民進黨的態度。未來美國軍火商抱團來台推銷的情境，恐怕只會更多。



另外，卓榮泰成立“行政院”經濟發展委員會，廣邀台灣經濟發展精英與會討論，其中包括宏碁集團創辦人施振榮曾對核能議題表達“值得政府討論”，若再加上府方氣候變遷委員會副召集人童子賢，及出身產業界的“經濟部長”、崇越集團前董事長郭智輝，便已有逾3人對核能議題的態度相對開放，若再加上產業界工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮等人對核能的態度，民進黨“非核家園”神主牌恐怕會有所轉圜。



核能、能源議題也有4家海內外媒體提問，也多與台灣經濟發展、高科技產業供電有關，卓榮泰則將核能區隔為“傳統核能”與“未來新技術的核能”來闡述，簡單說就是過去的核電廠都應停機，也不太可能延役，因為延役需要3至5年的安全檢測，無法立刻解決現在在野黨質疑的缺電問題，但2030年可能會有核能的關鍵新技術出現，民進黨不會置身於新的核能技術之外，是不是能適度引進，會再努力。



卓榮泰一樣沒有具體的政策時程與規劃，但已可以明確感受到賴清德在引進產業界菁英，為其執政下的台灣經濟發展背書下，“非核家園”神主牌已有逐漸轉彎的可能性。