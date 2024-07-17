黃國昌檢視會期成果　“國會”改革寫歷史篇章

民眾黨團召開報告推動法案的成果。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月17日電（記者 俞敦平）在今日的台灣民眾黨“立法院”黨團記者會上，白委們報告了黨團在各委員會推動法案的成果，而總召黃國昌則強調了“國會”改革與打擊詐騙的重大進展，並呼籲執政的民進黨盡速推動肅貪的相關法案，來達成賴清德選前的承諾。



台灣民眾黨“立法院”黨團17日上午於“立法院”召開“人民想要的，我們做得到！”“立法院”第十一屆第一會期台灣民眾黨成果發表記者會。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊、陳昭姿、林國成、林憶君和張啟楷出席。



黃國昌指出，5月28日“國會”改革三讀通過，這項法案是過去20年來民進黨未能完成的承諾，但在新“國會”的第一個會期便成功通過。他表示，這次改革寫下了歷史性的篇章，是台灣民主深化的重要一步。



針對“國發基金”，黃國昌表示過去八年基金成為紓困基金，存在多起弊案。雖然民進黨在院會中提出協商，黃國昌強調，調查委員會將揭開“國發基金”的黑幕。



在打擊詐騙方面，台灣民眾黨推動了多項重要修法，包括提高詐騙金額達1億元以上的刑度，以及對詐騙集團的收納刑期提高至七年以上。此外，洗錢防治法也將洗錢金額超過1億元的刑期提升至三年以上十年以下。



黃國昌也提及了刑事訴訟法的修正，完成了科技偵查的授權依據，這部等待已久的法案得到了學界和檢察官的高度認可。



未來的改革方向，黃國昌希望加快處理司法改革法案，如吹哨者保護法和妨礙司法公正罪。他強調，台灣民眾黨已經正式提案，期待民進黨能配合排審，儘早完成立法程序。