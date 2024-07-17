徐玉樹：不只鄭文燦　桃園涉貪官員一籮筐

國民黨桃園市議會黨團總召徐玉樹。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月17日電（記者 盧誠輝）中國國民黨桃園市議會黨團今日召開記者會，針對民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，國民黨桃園市議會黨團總召徐玉樹表示，鄭過去擔任桃園市長8年執政期間，不只鄭涉貪，當時桃市府因涉貪被起訴和判刑的官員更是一籮筐。



徐玉樹表示，鄭文燦涉貪遭到羈押，鄭執政8期間的桃市府部屬也不遑多讓，鄭的愛將前桃園市經發局長朱松偉利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受現金新台幣20萬元、iPad，連五星級飯店房費、威而鋼都要，被以8個貪污、1個詐欺罪判13年徒刑。



他指出，其他還有包括前經發局副局長王允辰被依貪污治罪條例罪嫌起訴、衛生局副局長陳世璋、許景鑫同樣被依貪污治罪條例起訴、農業局技正簡明輝收取回扣，被依收賄罪收押。



徐玉樹諷刺，鄭文燦競選第一任市長時，強烈批判對手官員不清廉、炒地皮，但是他擔任市長兩屆8年，一樣是官員貪污，房價高居不下。



徐玉樹強調，鄭文燦過去涉嫌把桃園青埔機捷A19站3.81公頃市值80億元的公有土地，與光世代建設合資成立桃園亞矽創新公司案，是國民黨市議員在議會火力全開，砲轟市府無主導權，將重演北農吳音寧拒絕到議會備詢事件，而且把土地“奉送”給民營公司，有掏空公產之虞，堅決反對市府這項轉投資案，事後鄭文燦不敵民意壓力才撤案，當時是國民黨團議員合力保護了市民財產。