楊懿珊駐美監督俞大㵢？新系常委：是輔佐

民進黨新潮流中常委、台北市議員許淑華。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月17日電（記者 黃筱筠）傳出民進黨現任副秘書長楊懿珊將出任駐美副代表，由於其屬“正國會”為“外交部長”林佳龍人馬，且無外交工作資歷，受到矚目。民進黨新潮流中常委、台北市議員許淑華下午在中常會前受訪表示，楊懿珊在這部分領域有琢磨，算蠻是適合的人選。美國目前正進行大選，要有一個我們比較信任，又熟悉黨務的人會比較好，楊還蠻適合。



媒體追問現任駐美代表俞大㵢有些案件，楊懿珊若派任駐美副代表，是找親近的人監督俞大㵢？許淑華說，是去輔佐，不要說是監督。大使可能負責外交工作，但對內也需要關鍵角色，要一位熟悉黨務工作的人。



45歲畢業於澳洲國家大學（ANU），後取得英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士。賴清德去年接任民進黨主席，她獲延攬出任黨副秘書長，今年初又一度銜命代理秘書長，深獲賴清德信任。



許淑華認為，駐美副代表必須和黨務工作有一定連結性，雖是負責外交工作，但是也要在黨務扮演溝通腳色。賴清德又兼任黨主席，黨務跟政務、國際外交上需要有人扮演外交領域工作，楊懿珊在這部分領域有琢磨，算蠻適合的人選。



在野黨、前駐紐西蘭代表介文汲認為，只要民進黨喜歡，外交人員不用外交背景也可以嗎？許淑華認為，不能說不是外交背景，外交官員像是部長是政治任命。行政官員已經有進駐外交體系的人，若從經濟方面要交流，也會有些經濟人才去。“外交部”不是只有外交的人員，也需要一些文化、體育、經濟等專長去推動外交，不是只有外交官可以出任，外交官也需要轉型。





