付美保護費？張延廷：勿卑躬屈膝做帝國魁儡

台前空軍副司令、退役中將張延廷。（中評社 資料照) 中評社台北7月17日電／美國前總統特朗普日前受訪時聲稱，“他們（台灣）確實100%奪取了我們的晶片事業，我認為，台灣應該付給美國保護費。”對此，前空軍副司令張延廷今天受訪時表示，這個言論不好，自己“國家”自己救，幹嘛要付保護費，萬一越戰化、烏克蘭化還得了？美國雖聲稱堅定支持烏克蘭，但如今國土已滿目瘡痍。



根據《中時新聞網》報導，張延廷受訪時指出，“台灣有多少錢？”應該將資源分配於照顧中低階層民眾和年輕人，支付保護費將是一筆龐大的天文數字，要認清大環境，台灣不要做美國的魁儡，烏克蘭總統澤倫斯基就把烏克蘭帶入毀滅，為何要步入後塵？不要把錢平白送給美國人。



張延廷也說，台灣的晶片產業是許多年輕人辛勤努力的成果，為什麼要拱手讓人？美國怎可講這一句話？我們都可夜以繼日，他們時間一到就走人耶。



張延廷指出，美國基於自我本位主義，但我們不要去靠他們，成為任何帝國鬥爭的魁儡，要抬起頭，不要去卑躬屈膝，要把錢用在年輕人就業市場，台灣貧富差距太大，不要把鈔票奉送給美國人，相關軍售裝備要有買方市場概念，不是美國想賣什麼，是我們需要什麼，美國賣得有些是我們不需要的，花那個大錢幹什麼？政府戰略絕對不要錯誤。



張延廷並強調，美國夠強大了，不需要拿台灣的錢，把生產力和經濟力留在台灣。