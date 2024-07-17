特朗普點名台灣晶片產業　台股大跌逾200點

受特朗普言論影響，台股重挫227.43點，收在23769.82點。（照片：Yahoo股市網站） 中評社台北7月17日電／受到美國共和黨總統參選人特朗普抱怨“台灣偷走晶片事業”，未來可能向台積電下手等影響，全球半導體龍頭台積電17日下跌25元，連帶拖累台股17日開低走低，終場重挫227.43點，收在23769.82點，跌幅0.95%，成交量新台幣5423.64億元。



科技股今天熄火，台積電今以1030元作收，重挫25元或2.37%；大立光收盤價3065元，下跌60元或1.92%；鴻海則以212元作收，小跌1元或0.47%。



受到特朗普言論影響，權王台積電盤中最低跌35元至1020元，最高則小跌10元至1045元。收盤時跌了25元，股價收在1030元，跌幅2.37%，5日線宣告失守，但仍守住10日線！公司市值來到26.58兆元。



其他權值股收盤皆翻黑，包括鴻海、聯發科、廣達、台達電、富邦金、國泰金、中信金盡墨，跌幅介於0.15%～2.64%之間，僅中華電維持平盤。廣達收盤跌了8.5元，以314元作收，跌幅為權值股之最。



觀察各類股走勢，傳產股漲跌互見，塑膠、電纜、生化、生醫、營建族群，漲幅都超過1%；尤以塑膠股漲3.22%、生醫股漲2.17%最多。電子股收盤大多翻黑，半導體、電腦周邊、資服股跌幅超過1%，網通、電通、其電族群小跌，僅光電、電零2族群小漲。金融股收盤跌了0.47%。



今日總成交值達5423.6億元。成交張數1158萬張，委買張數2636萬張，委賣張數1617萬張。