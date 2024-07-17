會期結束　朱立倫讚揚韓國瑜、傅崐萁等藍委

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月17日電（記者 張嘉文）第11屆“立法院”第一會期昨天結束，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會大讚黨籍“立法院長”韓國瑜，發揮最大的耐心及智慧來協調，“立法院”黨團總召傅崐萁及幹部，在和民進黨協商過程中則受盡屈辱，各種攻擊抹黑、抹紅，仍衝出好成績，共通過55個議案。



朱立倫也提到，其中如“立法院”決議解禁開放組團到大陸旅遊，目的是一方面促進台灣觀光產業，另一方面則讓民眾方便，最重要的則是降低兩岸敵對的惡意螺旋，但民進黨連這也要反對，完全是意識形態作祟，這樣的對抗攻擊，對台灣真的非常不好。



國民黨今天下午召開中常會，會中除了朱立倫發表談話外，也由傅崐萁向中常委報告本會期國民黨團通過的議案成績單，整體士氣頗為高昂。



朱立倫提到，賴清德就任這兩個月是鬥兩岸、鬥在野黨、鬥政敵，用攻擊代替過去的防守，不斷製造衝突，因此最辛苦的就是“立法院”，在韓國瑜的帶領下，黨團總召跟書記長54位成員努力，面對最辛苦的狀況，直到昨天半夜12點才完成本會期，共通過55個議案。



朱立倫強調，在這最艱苦的環境下，通過重要改革及民生法案，非常不簡單，除了國民黨團團結一致，也要謝謝民眾黨8席“立委”一起努力改革及重視民生法案。在過程中，朝野折衝的辛勞，都由韓國瑜發揮最大的耐心及智慧來協調，而傅崐萁及黨團幹部則受盡民進黨的屈辱、攻擊、抹黑、抹紅，民進黨採用完全對抗攻擊的方式，這對台灣非常不好。