楊文科遭起訴　國民黨：相信清白盼還公道

國民黨發言人楊智伃（右）在中常會後，回應媒體提問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月17日電（記者 張嘉文）新竹地檢署今天起訴中國國民黨籍新竹縣長楊文科在內共12人涉嫌圖利，國民黨發言人楊智伃對此表示，尊重檢調司法調查，相信楊文科的清白，也期待司法透過程序還給民眾真相、還給楊文科公道。



新竹地檢署起訴指出，豐邑因偷工減料導致天坑事件，嚴重危及民眾安全，新竹縣長楊文科等公務員涉背棄職責圖利護航豐邑機構，案件今天偵結，依貪污治罪條例等罪嫌將楊文科等12人起訴，並建請沒收犯罪所得新台幣2.5億餘元。



楊智伃今天下午在國民黨中常會後受訪時對此表示，尊重檢調司法調查，相信楊文科的清白，也期待司法透過程序還給民眾真相、還給楊文科公道。希望司法、檢調人員能不受政治力的影響，發揮司法公正、公平性，讓人民看見司法的行動力，將真實、真相還給人民。



另外，根據國民黨黨員違反黨紀處分規程規定，黨員涉犯貪污治罪條例、組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法、性侵害、賄選等犯罪，犯罪嫌疑重大，經法院裁定以高額保釋金具保、羈押或一審判決有罪，得由中央考紀會先行停止黨權。楊文科遭起訴一事，國民黨考紀會將進行瞭解，暫時不會有黨紀處分的問題。