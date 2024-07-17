楊文科涉圖利建商　新竹地檢署起訴內容曝光

新竹地檢署。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月17日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科因涉嫌圖利建商元，今日遭新竹地檢署起訴，檢方痛批楊等公務員背棄民眾所託、圖利護航豐邑機構，官商勾結惡性重大，請法院從重量刑，並沒收新台幣2.5億餘元犯罪所得。



該案檢方為了查證資金流向，於2023年10月前往由豐邑建設砸80億元籌建的喜來登飯店等處搜索，扣得喜來登飯店送禮年節名單等資料，2024年2月29日持搜索票前往新竹縣政府縣長室、新竹縣長官邸、楊文科住處等處進行搜索。



檢方在楊文科的縣長室扣得現金12萬3500元，及金幣1枚、金飾7枚；縣長官邸扣得現金57萬5千元，另外，在臥室化妝台上扣得喜來登員工名片一張。



檢方針對楊文科涉嫌財產來源不明部分，另外分案偵辦。至於江良淵則是涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款對於主管或監督事務違背法令圖私人不法利益罪嫌，以及涉犯刑法第213條公務員登載不實罪嫌，檢方依法將他提起公訴



豐采520建案從2022年6月開始連續發生5次道路塌陷意外，新竹地檢署指揮縣調站追查公務員涉貪案，2023年9月搜索時任縣府工務處長江良淵住處時，搜獲1000多萬元現金，兩天後江良淵、黃姓承辦人、豐邑建設盧姓副總及劉姓協理4人遭羈押禁見，羈押3個多月後，2023年12月29日江良淵以30萬元交保、黃姓承辦人5萬交保，兩名廠商釋放。



事發當天，縣長楊文科要求全案移送新竹地檢署，檢察官也到豐采520查看地下室。檢察官在偵辦竹北豐采520道路坍塌事件時，意外發現江良淵恐與此案有關。現在檢方深夜搜索新竹縣政府，外界認為案情不單純，而承辦檢察官認定楊文科涉有《貪污治罪條例》罪嫌重大，但無聲請羈押必要，訊後諭知新台幣50萬交保，新竹縣政府當時強調，楊文科縣長尊重並全力配合司法調查，絕無任何不法。

