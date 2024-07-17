台中食水嵙溪小水力發電廠　首座地方主導　

台中市“食水嵙溪排水小水力發電廠”17日正式啟用。（台中市政府提供） 中評社台中7月17日電／全台第一座由地方政府主導開發完成的小水力發電案“食水嵙溪排水小水力發電廠”17日正式啟用。中國國民黨籍台中市長盧秀燕表示，過去水、電都是統一由中央管理，“食水嵙溪排水小水力發電廠”是第一座由地方自己主導完成。目標發展潔淨的再生能源，減少火力發電帶來的環境污染，朝環境永續邁進。



台中市長盧秀燕表示，台中市政府這幾年來，為減少燒煤燃氣，對市民健康不好的方式發電，所以致力發展光電、水電、風電，1年台中境內可以發近26億度電，相當於中火發電廠三分之一的發電量，將繼續努力往再生能源發展，給市民好空氣、不缺乏的發電方式。



盧秀燕指出，大甲溪從上游台電發電完後，接下來給農田灌溉用水，剩下的再流到下游做水力發電，“一滴水用3次”不但用綠能發電方式，而且產生綠電。根據中央法規，可生產1000張的再生能源憑證（綠電憑證）。隨著綠電需求量的不斷增加，科技廠商跟公司行號銷貨到世界各國都需要綠電憑證，所以感謝台達電協助投資興建，市府提供水資源、場地，合作契約達20年。



盧秀燕強調，地方政府建置食水嵙溪排水小水力發綠電，堪稱全台第一，雖僅可發185kVA水力發電技術與設備製造，卻可以生產售出1000張綠電憑證，產生綠電能源符合科技廠商需求，發電成果所得還可獲抽2%發電收入，另外還建置很好的資源發電的水資源教育場域，一舉三得。



今日典禮，包括市長盧秀燕、“環境部長”彭啟明、台中市議員吳振嘉、台灣大學土木工程學系教授李鴻源、“經濟部”水利署中區水資源分署長莊曜成、水利局長范世億、台達能源股份有限公司總經理張立業及捷克投資局台灣營運總監馬圖什·科斯特利維（Matouš Kostlivý）均出席共襄盛舉。國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、民進黨“立委”蔡其昌、台中市議員蔡成圭也派代表前往。