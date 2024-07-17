國民黨觀選團出席論壇了解美國共和黨政策

國民黨觀選團出席2024美國共和黨黨代表大會，今早參與智庫“國際共和研究所”（IRI）論壇。（照:國民黨提供） 中評社台北7月17日電／中國國民黨觀選團出席2024共和黨黨代表大會，台灣時間17日早上參與智庫“國際共和研究所”（International Republican Institute， IRI）論壇，聽取美國參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）等諸多參眾議員、前特朗普政府國防官員，從軍事、經濟、教育、民主行動等方面，剖析“2024 共和黨黨綱”（2024 GOP Platform）。



2024共和黨全國黨代表大會（2024 Republican National Convention）7月15日至18日於威斯康辛州密爾瓦基市舉行。台外交部邀請朝野政黨加入跨黨派代表團，進行參訪行程。民進黨、台灣民眾黨都有參與。



國民黨副秘書長江俊霆提及，共和黨黨綱強調“美國優先”（America First）原則，重點包括邊境安全、經濟振興、能源獨立和加強國防等國內政策面向，並提到要“強化國家以求安全”（return to peace through strength）。



江俊霆表示，IRI論壇由聯邦參議員、國際共和研究所主席蘇利文（Dan Sullivan）開場致詞，為共和黨的政策方向定調，蘇利文在致詞中一再提及“peace through strength”，強調現在的國際局勢越趨緊張，美國應透過加強軍事實力、著重國防發展等方向來維持和平。

