國民黨觀選團出席論壇了解美國共和黨政策

國民黨觀選團出席2024美國共和黨黨代表大會,今早參與智庫“國際共和研究所”(IRI)論壇。(照:國民黨提供) 中評社台北7月17日電/中國國民黨觀選團出席2024共和黨黨代表大會,台灣時間17日早上參與智庫“國際共和研究所”(International Republican Institute, IRI)論壇,聽取美國參議院共和黨領袖麥康奈(Mitch McConnell)等諸多參眾議員、前特朗普政府國防官員,從軍事、經濟、教育、民主行動等方面,剖析“2024 共和黨黨綱”(2024 GOP Platform)。



2024共和黨全國黨代表大會(2024 Republican National Convention)7月15日至18日於威斯康辛州密爾瓦基市舉行。台外交部邀請朝野政黨加入跨黨派代表團,進行參訪行程。民進黨、台灣民眾黨都有參與。



國民黨副秘書長江俊霆提及,共和黨黨綱強調“美國優先”(America First)原則,重點包括邊境安全、經濟振興、能源獨立和加強國防等國內政策面向,並提到要“強化國家以求安全”(return to peace through strength)。



江俊霆表示,IRI論壇由聯邦參議員、國際共和研究所主席蘇利文(Dan Sullivan)開場致詞,為共和黨的政策方向定調,蘇利文在致詞中一再提及“peace through strength”,強調現在的國際局勢越趨緊張,美國應透過加強軍事實力、著重國防發展等方向來維持和平。