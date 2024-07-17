賴清德感謝綠委團結作戰　未提撤禁團令決議

賴清德在中常會感謝黨團成員團結一致。（取自賴清德臉書） 中評社台北7月17日電（記者 黃筱筠）民進黨下午舉行中常會，會後發言人吳崢轉述賴清德會中談話。因昨天“立法院”本會期結束，賴清德說，第11屆“立法院”的第一會期結束，他要感謝“立法院”黨團這段時間的努力，大家不畏困難、團結作戰，守護憲政，為“國家”發展持續努力。



他也要感謝行政團隊，推動各項建設性政策，與“立法院”共同合作，在這個會期通過許多“國人”關心的法案。但賴清德並未提到“立法院”昨日通過的“立即解除禁止人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光”決議。



賴清德提到本週日將召開全代會表示，在秘書長林右昌的帶領下，中央黨部的同仁已經完成各項準備工作，要向大家表示感謝，大家辛苦了。這次全代會，將進行黨職改選，透過公平、民主的競爭，為黨選出優秀的人才，希望全體黨公職都能夠積極參與，讓全代會圓滿成功。



民進黨下午召開中常會，會中通過第21屆第一次全代會大會議程草案。此外，會中邀請財團法人台南市杏璞身心健康關懷協會廖璽璸醫師、芯福里情緒教育推廣協會理事長陳慧慈教授以“台灣社會情緒教育（SEL）現況與未來發展”為題進行專案報告。



賴清德表示，通過的法案包含維護更多病人的權益，並促進再生醫療產業的發展《再生醫療法》和《再生醫療製劑條例》；為海洋及環境永續跨出歷史性一步的《海洋保育法》；以及保障行人路權的《行人交通安全設施條例》，都完成立法。



他也說，同時，讓下一代能安心成長的《兒童及少年性剝削防制條例》；以及保障“國人”財產安全的“打詐新四法”，也完成修法。社會發展和“國家”進步的重要議題，未來，也需要朝野共同來努力。