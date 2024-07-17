涉圖利建商遭起訴　楊文科盼法院還清白公道

楊文科拍攝影片回應新竹地檢署起訴。（照片：新竹縣政府提供） 中評社新竹7月17日電（記者 盧誠輝）新竹地檢署偵辦豐邑建設豐采520發生5次道路塌陷事件，2月29日搜索中國國民黨籍新竹縣長楊文科辦公室及住處，復訊後以涉犯《貪污治罪條例》諭令新台幣50萬元交保。檢方17日偵查終結起訴楊文科，楊文科下午透過新聞處發布新聞稿和錄影畫面表示，一向坦蕩蕩，知法守法，絕無收受任何不法利益，面對檢方指控，未來將向法官說明澄清，盼能還他清白與公道。



楊文科表示，“今天接到起訴書我覺得非常遺憾，因為針對起訴的各項內容，在偵查階段中我都有明確說明，也有提出具體反證，可惜檢察官無故的全無採納。檢方僅僅以片面、間接且無直接關聯的推理，以備受質疑而且司法實務很有疑慮的圖利罪來起訴，令人對檢方偵查結果深感不解。”



楊文科強調，“我服務公職以來，對人民陳情事件勇於面對，劍及履及，解決問題。我一向坦蕩蕩，知法守法，絕無收受任何不法利益。面對檢方指控，我未來將向法官說明澄清，深信未來法院審判程序，可以完整、公平、獨立審酌全案事證，釐清事實，還我清白與公道。”



新竹地檢署今日發布多達19頁的新聞稿，鉅細靡遺地還原楊文科涉嫌圖利建商的過程，並通批楊文科背棄民眾所託、圖利護航豐邑機構，官商勾結惡性重大，請法院從重量刑，並沒收新台幣2.5億餘元犯罪所得。