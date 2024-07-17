楊文科涉貪遭起訴　檢方19頁還原圖利過程

新竹地檢署。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月17日電（記者 盧誠輝）新竹地檢署偵辦豐邑建設豐采520發生5次道路塌陷事件，2月29日搜索中國國民黨籍新竹縣長楊文科辦公室及住處，復訊後以涉犯《貪污治罪條例》諭令新台幣50萬元交保。檢方17日偵查終結起訴楊，並發布多達19頁的新聞稿，鉅細靡遺地完整還原從2016年9月21日到2023年7月25日，楊和建商共33次聯繫與見面的過程。



根據新竹地檢署的新聞稿顯示，楊文科在2016年9月21日擔任副縣長期間，就首次和豐邑建設邱姓建商電話連絡，兩人更在2018年1月18日首次在副縣長室見面。楊文科在2018年12月25日當選新竹縣長後，在2021年9月中秋節前後便在縣長官邸收受豐邑機構人員贈送每張價值1408元的喜來登飯店餐券30張（總價值為4萬2240元）。



楊文科在2022年6月9日又和豐邑建設邱姓建商電話連絡，協調苗栗縣長候選人借用競選總部土地；2022年7月20日，楊文科更向豐邑機構借用接待中心作為自己的競選總部。楊文科在2022年9月中秋節前後，同樣在縣長官邸又收受豐邑機構人員贈送每張價值1408元的喜來登飯店餐券30張（總價值為4萬2240元）。



2022年11月1日，豐邑機構捐贈政治獻金87萬7420元到楊文科的競選專戶。楊文科在2022地方選舉順利連任後，為了和豐邑機構人員討論復工事宜，分別在2023年的1月17日、5月18日、6月6日、6月14日、6月20日、6月28日、7月4日、7月25日，8度在包括縣長室、縣長官邸和喜來登飯店“總統”套房內見面。



在量刑意見部分，檢方表示，楊文科擔任新竹縣長，應依職責善盡監督義務，以維護社會公共利益及人民生命財產安全，始不負人民所託，竟在未查明本建案基地周邊多次坍塌原因下，一再聽憑建商請託而對轄下公務員關說甚而共同圖利，更不避嫌收取利害關係之豐邑機構提供免費使用競選總部、餐券、餐食招待等利益，罔顧公共安全及人民生命、財產之巨大風險。

