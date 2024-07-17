蕭美琴接班人？楊懿珊不證實接駐美副代表

民進黨副秘書長楊懿珊。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月17日電（記者 黃筱筠）民進黨副秘書長楊懿珊被點名“內定”駐美副代表，她下午出席黨部舉行的記者會時，不願回答媒體追問人事案，僅低調說謝謝，但在活動致詞時表示，台灣國際能見度越來越大，希望發掘更多人才投入。這次到華府去，不只會講英文而已，還要傳達台灣訊息，希望更了解美國政治， 希望大家一起為台灣做事。



民進黨國際部下午舉行外交培力營赴美行前記者會，但大家都關注帶隊的副秘書長楊懿珊未來是否接任駐美副代表。她不願意證實，低調對媒體說謝謝，媒體追問是否“下一個蕭美琴？”她也沒回應。但據了解，此人事案應已經確定。



“外交培力營”赴美時間為7月23日至8月2日，由楊懿珊帶隊前往。



賴清德透過事先錄製的影片勉勵營隊表示，他高度重視國際事務的青年培力工作，也不斷鼓勵黨透過舉辦及參加各項國際活動來達成三項任務：第一、拓展政黨外交；第二、提升國際視野，第三、培力國際人才。而這次中央黨部2024年外交培力營就是實現這三項任務的最佳實踐。



他說，看到新生代的政治工作者組團到美國參訪，很高興看到台灣人一棒接一棒，走向世界，到世界交朋友，讓世界更了解台灣。相信會帶著你們各自的專業，到美國展開對話與交流。

