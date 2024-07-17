邰智源讚高顏質一起開演唱會　蔣萬安喊期待

“戒菸大使”邰智源當場邀台北市長蔣萬安，“不如我們一起去大巨蛋開演唱會”，笑料不斷。（台北市政府提供） 中評社台北7月17日電／台北市政府17日舉辦“拒絕菸害 享受純淨生活”記者會，邀來藝人邰智源擔任“戒菸大使”。中國國民黨籍台北市長蔣萬安當場爆料邰智源拍攝短片的小秘密，讓自己非常佩服。邰智源則大讚市長顏值高、有明星架勢，更當場喊話，“不如我們一起去大巨蛋開演唱會”！蔣萬安隨即笑回，“好！我們很期待，歡迎邰哥”。雙方同台互動熱絡、笑料不斷。



邰智源去年在社群貼出多張中正紀念堂未禁菸照片，還稱多棵樹木被砍設吸菸區，引發熱議，甚至一度還轟台北市政府，被網友糾正中正紀念堂是中央管，非台北市政府管。邰智源道歉後，蔣萬安也邀請邰智源擔任北市拒菸大使。



蔣萬安表示，目前台北市已有超過4500處戶外禁菸區，並計劃將禁菸範圍擴展至大巨蛋、年貨大街和台北市的社會住宅區，打造無菸、禁菸的示範區。蔣萬安強調，這些措施旨在保護市民健康，減少一手菸、二手菸和三手菸對家庭和朋友的危害。



蔣萬安透露，拍攝短片過程中，他與邰智源有過私下交流，得知邰智源在27歲時戒菸，此後一直保持無菸生活，因此邰智源的經歷使他成為台北市最佳的無菸環境代言人。



蔣萬安上午與邰智源一同受訪。蔣萬安說，非常謝謝邰哥一口答應，而且很大氣的願意來協助市府拍攝宣導短片，而且過程非常的愉快，而且有趣。邰智源誇說，市長很厲害，基本上是有很深厚的演藝底子，比方說顏值上面，就已經具備有明星的架勢了。影片拍攝期間，有很多的哏是來自於市長自己丟出來的，所以市長的反應、唱作俱佳。



蔣萬安指出，雙方第一次合作共同拍攝宣導片，自己的台詞密密麻麻，需要花很多時間記。但看到邰智源的台詞那一欄卻寫著自由發揮，“邰哥很厲害，現場對手戲，他的臨場反應非常自然且好笑，分寸拿捏恰到好處”！讓他非常欽佩。



邰智源則不改幽默本色自嘲，“謝謝市長，最主要是因為我記不住台詞⋯並不是因為拿捏得剛好”。他最後更喊話，“既然您這麼誇張，不如我們一起去大巨蛋開演唱會”！蔣萬安隨即笑回，“好！我們很期待，歡迎邰哥”。