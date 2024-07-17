陸生碩博班聯招創新低　再過兩年恐剩零星

台灣陸生聯招會總幹事、南台科技大學電子工程系特聘教授兼教務長余兆棠。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月17日電（記者 蔣繼平）今年度陸生來台就讀碩博士班正式分發放榜結果，招生達成率11.6%創下新低。台灣陸生聯招會總幹事、南台科技大學電子工程系特聘教授兼教務長余兆棠接收中評社訪問表示，去年是最後一批大學應屆畢業生，今年大學部只剩“延畢生”，導致人數驟減，推估再過兩年，碩博班放榜均只會剩零星，聯招會大概就留下招牌但停止運作，看政策是否有改變再來說了。



2024學年度陸生來台就讀碩博士班正式分發榜單15日放榜，根據台灣陸生聯招會資料顯示，共有34校共錄取174名，招生達成率為11.6%。另外詳細招生資料，博士班比去年多3校共27校、共錄取118名；碩士班比去年少14校計22校共錄取56名。其中以台灣清華大學26人錄取人數最多、其次為台灣大學25人。



台灣陸生聯招會指出，自2020年4月9日大陸方面公告暫時停止大陸地區的陸生來台就讀，但在台應屆陸生可依其意願選擇在台繼續升讀碩博，因此都是在台陸生報名。在台陸生錄取校系學類分類則以軟體及應用的開發與分析學類16人最多，包括中文、時尚、室內設計、商業及管理、新聞及傳播學等等學類也得到在台陸生青睞。



余兆棠表示，今年度已經沒有大學部畢業生，最後一屆應屆大學畢業生去年畢業，所以今年只剩延畢生，因此，碩士班錄取人數驟減至56人，博士班錄取人數還有118人，是導致達成率僅11.6%成近年新低的原因。去年度碩博班共錄取476人，達成率31.73%。



余兆棠指出，台灣從2011學年度開始招收陸生，核定招生名額2141人，博士82名，碩士571名，大學部1488名，當年達成率有45.54%。2016學年度招生名額成長至最多5200人，共錄取3035人，達成率有58.36%。後來因陸方有控管人數而逐年遞減，疫情期間則是沒有新的大學部生源。

