全台最資深議員　北市陳政忠遭判刑6年解職

無黨籍10連霸台北市議員陳政忠。（中評社 資料照） 中評社台北7月17日電（記者 張穎齊）無黨籍10連霸、連任39年台北市議員陳政忠因控操縱宏福建設股票等違反證券交易法，經纏訟23年，台灣高等法院更四審，依操縱股價罪判刑4年、虛偽記載公開說明書罪判刑2年，“最高法院”17日駁回上訴定讞，檢方啟動防逃機制。



陳政忠的議員席次也將面臨解職，依照選罷法規定，無補選、遞選。陳政忠是繼中國國民黨籍台北市議員陳重文因涉賄案遭押後，同一個士林北投選區，再面臨司法處置的第2位議員。



陳政忠，出生於台北市，美國加州大學公共行政研究所、政治大學公共行政研究所市政班、銘傳大學管理研究所碩士，10連霸台北市第一選區（北投、士林）議員（1985年迄今共39年），曾加入過國民黨，歷任國民黨中央委員、台北市議員黨團書記長，是目前台北市議會最資深議員，屬本土派。女兒陳怡潔是前親民黨“立委”，母親林盡為《自由時報》創辦人林榮三的胞姊。



全案緣起陳政忠被控身為宏福機構關係企業創辦人及股東，自1993年起陸續掏空宏福建設資產、操縱宏福建設股票，不法所得達60餘億元新台幣。台北地檢署於2000年間依背信、詐欺、業務侵占、違反證券交易法等罪起訴陳政忠，求刑15年。



一審台北地方法院依操縱股票、背信、虛偽記載公開說明書罪，判處陳政忠20年徒刑；二審台灣高等法院改依操縱股票、虛偽記載公開說明書罪判處9年徒刑。本案經多次發回更審，陳政忠被控業務侵占、違反商業會計法等多項罪名先前已陸續無罪確定。高院更一審僅依操縱股票罪判陳政忠5年徒刑；更二審則以操縱股票、虛偽記載公開說明書罪判刑5年。

