中評鏡頭：彰化鹿港地藏王廟　將重現風華

鹿港地藏王廟舉辦修復工程。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化7月18日電（記者 方敬為）彰化縣鹿港鎮地藏王廟自清代保留迄今，已有300多年歷史，為彰化縣重要的歷史建築，但年久失修，建物牆面斑駁，彰化縣政府爭取“文化部”補助展開文資修復，17日舉辦“彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟彩繪施作計劃”開工儀式，將依照史料考據，重現地藏王廟昔日風華。



中國國民黨籍彰化縣長王惠美主持開工儀式，致詞感謝“文化部”支持，透過“中央”、地方、廟方三方協力，修復工程投入新台幣1195萬元，“文化部”補助836萬元、縣府配合款約299萬元，地藏王廟自籌約60萬元，將展開彩繪檢測、清潔加固、修護、仿作及創作等一系列工作，預定在2025年11月完工，期盼藉由修復將廟宇彩繪的藝術之美與技藝傳承下去。



王惠美說，本次修復工程是由在地藝師根據史料文獻施工，鹿港鎮是一座開放式博物館，鹿港地藏王廟見證300餘年來的歷史，是鹿港重要的信仰中心之一，由於長期受到環境、油煙的影響，加上時間的洗禮，廟中的彩繪逐漸出現缺角、龜裂、褪色及汙損等現象，損壞情況日益嚴重，為了保護彰化縣珍貴的文化資產，縣府積極向“文化部”爭取到補助，進行“鹿港地藏王廟彩繪施作計劃”，期能再次展現文化風華。



鹿港地藏王廟於1663年創建，寺廟登記有362年，每年農曆7月初一都會舉辦放水燈儀式，為當地重要的信仰中心。



縣府文化局表示，鹿港地藏王廟由鹿港八郊以重建天后宮餘資撥銀建廟，為三開間二進式的建築，包含了三川殿、天井、拜殿及正殿等4個主要部分，屋架採用抬樑式與穿斗式並用的構架型式，構造簡潔，樑柱交角上飾以透雕的托木花材，在通樑、束橢飾以簡易的雲紋、螭虎或花草飾紋。



本次彩繪邀請傳統匠師潘岳雄、林傳智、李奕興及修復師賴智豪施作，包含彩繪檢測、清潔加固、修護、仿作及創作，施作期程為500日曆天，預定於2025年11月完成彩繪施作。

