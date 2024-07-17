王鴻薇喊話台官方　應遵守解除禁團令決議

藍委王鴻薇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月17日電／“立法院”16日表決通過解除赴大陸觀光禁團令，並開放陸客循小三通赴金門、馬祖、澎湖旅遊決議。對此，陸委會僅表達對該決議的尊重。中國國民黨籍“立委”王鴻薇表示，該決議是全台觀光旅遊界的心聲，希望陸委會解決問題，“該遵守而不是尊重。”



“立法院”通過決議“在維護“我方”安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光”，陸委會對此予以尊重，並強調仍將視兩岸互動情況滾動檢討現行政策，以確保“國家”整體利益，並呼籲陸方相向而行，推動兩岸雙向對等健康有序的觀光交流。



“行政院長”卓榮泰、“交通部”、陸委會迄今都未表態要執行該決議。



王鴻薇表示，“立法院”已經做成決議，陸委會當然應該要遵守，有問題就應該提覆議，但這是全台觀光旅遊界的心聲，希望陸委會解決觀光旅遊界問題，陸委會應該要遵守而不是只是口頭尊重。



另對於“立院”通過決議邀請賴清德至“立院”“國情報告”，“總統府”發言人郭雅慧表示，為了尊重“憲法”嚴肅性，在“憲法”法庭裁判前，任何憲政機關均不宜採取行動。王鴻薇則批評賴清德，“食言而肥”。



王鴻薇說，賴選前他說願意來“立院”“國情報告”，賴清德將“國會”改革法案送去“釋憲”，說一定要等“釋憲”，但即便大法官在賴的淫威下，“釋憲”結果說是“違憲”，但依照原本的職權行使法，“立法院”就有權邀請賴來報告，賴也應該履行自己選前的承諾來報告，不要一再違背自己選前承諾，食言而肥。