台南綠營競爭激烈　曾煥程：主要是賴清德

“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化7月18日電（記者 方敬為）針對民進黨派系“正國會”以“未照團隊決策，自行參選中執委”為由，除名“立委”陳亭妃，曾任綠營民代助理的“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程接受中評社訪問表示，“正國會”開鍘自己人，當然與賴清德對台南市長人選的態度有關，要設法替新潮流的“立委”林俊憲排除障礙。



曾煥程說，但其實“正國會”是機關算盡，並非外界所稱的被新系“收編”，這次表面上讓出中執委選舉，但以陳亭妃的個人實力，仍有機會拿下席次，甚至在競逐台南市長提名上，還是有望脫穎而出，陳亭妃名義上不是“正國會”的人，但與派系的關係繼續友好，親“正國會”人馬能拿下台南市，對派系就是一大收穫。



曾煥程，東海大學國貿系學士，2022年曾代表台灣維新參選彰化縣議員，後來從事中小企業輔導顧問，現為“中華工商資源整合策進會”第四屆理事長。曾擔任民進黨籍前“立委”林豐喜助理。



民進黨派系“正國會”宣布將陳亭妃除名，理由是未照團隊決策，自行參選中央執行委員暨中央評議委員。民進黨籍台南市長黃偉哲8年任期將在2026年屆滿，目前黨內包括“立委”林俊憲（新潮流）、陳亭妃、王定宇（湧言會）等人都被外界評估為可能角逐市長提名人選。普遍認為，新系有意拿下市長提名，由於賴清德當前掌握行政資源，黨內派系都得退讓三分，也因此“正國會”鍘陳亭妃，政壇多認為是新系施壓所為。

