特朗普保護費說　郭正亮：賴清德沒有招

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北7月17日電／針對美國共和黨總統參選人特朗普認為台灣應向美國交保護費，並指控台灣“偷走”美國晶片事業。前“立委”郭正亮17日在政論節目認為，到目前為止還沒看到賴清德大政策，執政兩個月下來，主要成果就是跟對手、北京、在野黨鬥，現在給人感覺方向就是每個方向在開戰！



根據《中時新聞網》報導，郭正亮17日在政論節目《大新聞大爆卦》中說，賴清德上任迄今尚未提出明確的大政方針，主要成果就是跟對手、北京、在野黨鬥，對黨內營造恐懼氛圍，建立“威”的形象，但看不到感召力量，還有做事方向，這是未來的大問題，政治人物不能只有威，要有恩跟感召力，現在給人感覺方向就是每個方向在開戰。



對於特朗普的“保護費”說，台灣之後對美國繼續言聽計從嗎？郭正亮認為，賴清德沒有招，蔡英文執政八年就是一面倒，賴清德就職演說就已經把自己攤在北京面前，就是要展現信仰，當然人家也沒理由要跟你妥協，可是特朗普執政，雖然表面對北京更嚴厲，但把多邊結盟都拆了、變弱了，對大國來講他可以個別交往，總的利益對他是有利的，前“立委”蔡正元說的沒錯，加重台灣的“國防”預算也等於增加未來跟北京交易的籌碼，因為對特朗普來講，台灣具有極高的價值，認為目前價碼還不夠。