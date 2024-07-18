賴政府若不取消禁團令　游顥：祭預算手段

藍委游顥。（中評社 方敬為攝） 中評社南投7月18日電（記者 方敬為）中國國民黨及台灣民眾黨“立院”黨團16日共提修正動議，解除組團赴大陸旅遊限制，但“賴政府”未正面回應。國民黨籍“立委”游顥接受中評社訪問表示，“立委”代表民意，既然“立法院”多數委員決議取消赴陸旅遊禁團令，政府就應該順應民意方向執行，倘若官方未按照決議施政，“立院”將祭出強力監督預算的手段，希望“賴政府”勿視民意為無物。



台官方針對大陸旅遊祭出“禁團令”，今年6月生效，“立法院”會16日處理國民黨及民眾黨“立院”黨團共提修正動議“在維護‘我方’安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制”順利表決通過。陸委會對此表示“尊重”，強調政府仍將視兩岸互動情況滾動檢討現行政策。“交通部長”李孟諺17日到南投考察交通建設，也未針對執行方向具體回應。



“立法院”交通委員游顥表示，藍白共同希望取消大陸旅遊禁團令表決通過，代表多數民意認為，兩岸的觀光應採取開放態度，才能夠實際對於台灣整體的觀光旅遊產業發展有益，也對緩和兩岸關係有正面幫助。



游顥觀察，“交通部觀光署”對相關決議態度相對正面，但關鍵在於陸委會，雖然“觀光署”是執行單位，但其實兩岸交流主要的思路其實還是在於陸委會，背後還是取決於賴清德的立場及想法，假設賴清德沒有兩岸緩和的思維，仍要繼續採取尖銳的兩岸政策，陸委會不按照決議執行的可能性不小。

