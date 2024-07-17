特朗普嗆台交保護費　旅美學者：怕再多都不滿

旅美學者翁履中（右）接受專訪。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北7月17日電／美國前總統、共和黨總統候選人特朗普接受美媒訪問時，稱美國數十年來都為台灣提供保護，台灣應為此埋單。旅美學者翁履中今天受訪時表示，特朗普已經不是第一次提出這個說法，更要注意的是副手范斯也這樣說，這代表整個共和黨已經定調，在中美關係、美國利益優先的前提下，台灣等周邊國家都可以拿上談判桌，台灣會陷入被動。



特朗普6月25日接受美媒專訪時表示，台灣奪取了美國的晶片產業、晶片業務，台灣應該付給美國保護費， “我認為我們與保單（Insurance Policy）沒有什麼不同。否則為何要保護台灣？”



旅美學者、美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中17日在廣播節目《千秋萬事》表示，特朗普的說法並不是很公平，台灣間台積電、晶片的連結很多，台灣對美貿易也是前十名的貿易夥伴。特朗普這樣講話所反映出來的，是很多美國人真的對於國際情勢不瞭解，對於相對小的台灣也是非常不重視。



翁履中提到，特朗普其實從去年就開始講晶片產業被台灣偷走，到今年首次總統辯論之前接受彭博專訪又再次重提，更令人注意、台灣需要更擔心的問題，是特朗普的副手范斯也是這樣說。



根據《中時新聞網》報導，翁履中解讀，整個共和黨在特朗普的定調下，傳遞出的訊號是，特朗普當選後，為了美中之間的關係，所有周邊國家、所有事情都可以放到檯面上來談，這對台灣來說就是非常大的壓力，尤其是當特朗普認定台灣對美國沒有貢獻的時候，因為台灣會變成完全的被動，可以解讀是特朗普施壓，希望台灣多買一些軍購、繳保護費。



翁履中直言，若是台灣多繳一點保護費 、多買一點軍購，提升整體軍備戰力，就能滿足特朗普，那還是正面的狀況，就怕買再多都無法滿足特朗普，因為相對來說北京也會提出條件。



翁履中坦言，以特朗普的商人性格， 他的目標是達成美國利益優先，在此情況下，台灣就算同意把“國防”預算提高到GDP的5%，但北京同樣也可以提高，在特朗普的想像狀況中，台灣要跟大陸比軍備、比貿易量都很困難，若未來特朗普執政，希望台灣有權力的政治人物能以蒼生為念，好好想一想。