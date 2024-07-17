新竹縣長楊文科涉貪遭起訴　因部屬寶藏圖露餡

新竹縣政府前工務處長江良淵。（照片：新竹縣政府提供） 中評社新竹7月17日電（記者 盧誠輝）新竹地檢署偵辦豐邑建設豐采520發生5次道路塌陷事件，2月29日搜索中國國民黨籍新竹縣長楊文科辦公室及住處，復訊後以涉犯《貪污治罪條例》諭令新台幣50萬元交保。檢方17日偵查終結起訴楊，並發布多達19頁的新聞稿，鉅細靡遺地完整還原楊涉嫌圖利建商的過程。而楊會遭搜索起訴竟是因檢調在新竹縣政府前工務處長江良淵家中搜出的“寶藏圖”有關。



根據新竹地檢署發布的新聞稿顯示，檢方在2023年7月27日搜索豐采520建案工地、豐邑建設公司後，查扣豐邑送禮名冊、行動電話及相關工程日報表等資料後，發覺江良淵疑有自2015年至2023年間，涉犯對於違背職務行為收受賄賂、圖利犯行。



新竹地檢署檢察官再於2023年9月7日7時10分許至江良淵位於新竹縣竹北市住處搜索，當場扣得記載藏錢位置之“寶藏圖”便條紙2紙，依“寶藏圖”所載位置之陽台排水溝內查獲黑色塑膠袋及紙袋各1包（其中塑膠袋內裝有沾滿泥而毀損之面額新台幣1千元及2千元紙鈔十疊餘，經鑑識後金額共計139萬6000元、紙袋內則裝有面額1千元新紙鈔60萬元）、小客車上起出現金3萬元，共計202萬6000元。



檢方後來繼續依“寶藏圖”便條紙記載位置逕行搜索，結果又在江良淵配偶位在台中市太平區住處的2樓書房防潮箱下方木製抽屜櫃，扣得來源不明面額1千元之現金40萬元；後又在江良淵父親位在苗栗縣卓蘭鎮住處的江良淵房間衣櫃最底層，起出數十袋裝有面額1千元及2千元紙鈔之牛皮紙袋或信封，扣得來源不明之現金1240萬9000元（部分信封係以新竹縣政府公文封盛裝）。



檢方認定，依據“寶藏圖”所查扣之現金來源顯然不明，且與江良淵收入顯不相當，經檢察官於偵查中多次命江良淵說明查扣現金來源，迄至2024年2月29日，江良淵仍對該等現金來源無法提出合理說明，未遵檢察官要求說明上述可疑財產來源之命令，而違反據實合理說明義務。



檢方為查證餐券等資金流向，又在2023年10月19日至喜來登飯店、劉○芳住處執行搜索，扣得喜來登飯店送禮年節名單等資料，依據相關查扣資料比對後，認為楊文科涉嫌重大，便在2024年2月29日搜索新竹縣政府縣長室、縣長官邸及楊文科住處，並在縣長室扣得現金12萬3500元及金幣1枚、金飾7枚；縣長官邸扣得現金57萬5000元、在臥室化妝台扣得喜來登員工名片1張。



檢方強調，目前已就楊文科涉嫌財產來源不明部分，另分案偵辦。