高雄鼓山高中遭30隻獼猴闖入　引發騷動

高雄鼓山高中17日上午10時許突然出現30隻獼猴闖入校園，校方用電視螢幕文字發布無聲廣播。（圖：民眾提供） 中評社高雄7月17日電（記者 蔣繼平）緊鄰高雄柴山的鼓山高中，今天上午10時許，突然出現30隻獼猴闖入校園，在窗台、圍牆跳躍、爬上爬下，甚至闖進無人的教室中呆坐，當時正在進行暑假輔導，校方用電視螢幕文字發布無聲廣播，提醒師生注意，所幸猴群大約10分鐘離開，結束這場騷動。



高雄柴山有許多獼猴是當地特色，不僅登山客爬山時就會遇到，柴山鄰近的學校被猴子闖入或學生被搶走食物的事件也都時有所聞。17日上午10時許，鼓山高中遭一群野生獼猴闖入，近30隻猴子在欄杆外牆爬來爬去，在教室閒逛的沒樣，都被學生用手機拍下。



鼓山高中校長廖俞雲受訪表示，每次有猴群進入校園，學校就會使用“無聲廣播”，一方面是避免學生驚嚇，另外也是不要驚嚇、傷害猴子。猴子進到校園不會待太久，發現沒食物吃、門窗也緊閉、沒人背著書包走動，逛5至10分鐘就會離去。



鼓山高中位於柴山登山口附近，也是友善獼猴的學校。校方會在新生訓練時舉辦“獼猴學講座”，讓學生知道如何與猴子相處，只要人類不要攻擊猴子，猴子也不會主動攻擊人，另外也避免食物外露吸引獼猴。

