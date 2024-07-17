支付美國保護費？民進黨：持續防衛投資

民進黨秘書長林右昌。（中評社 資料照） 中評社台北7月17日電（記者 黃筱筠）針對美國共和黨總統候選人特朗普的談話，民進黨秘書長林右昌今天表示，現在是台美關係最好的年代，雙方的貿易與投資近年都有大幅的增長，在軍售與安全合作上也都非常順暢。他也表示，特朗普無非是希望台灣展現與日本、韓國、歐盟一樣守護自我安全的決心。而過去數年台灣也已經展現了這樣的決心，並持續強化自我防衛的投資，負起應有的國際責任。



美國前總統、共和黨總統候選人特朗普挑戰白宮大位聲勢暴漲，對台態度也引發外界關注，彭博資深政治記者庫克（Nancy Cook）日前專訪特朗普，談及台灣議題時，特朗普直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。



據了解，民進黨下午舉行中常會時，會中賴清德以及中常委們都沒有提到相關問題。民進黨則在中常會後發布新聞稿。



林右昌說，美中戰略格局不會改變！中國是美國最大威脅這已是民主、共和兩黨，還有國會、政府與民間企業的共識。而美國的印太戰略與世界民主同盟夥伴擁有共同的價值與利害關係，其中台灣是最重要的核心之一。



林右昌提及，特朗普的談話，無非是希望台灣展現跟日本、韓國、歐盟一樣守護自我安全的決心。而過去數年台灣也已經展現了這樣的決心，並持續強化自我防衛的投資，負起應有的國際責任。民進黨做為守護台灣自由民主價值的第一政黨品牌，得到多數台灣人民的支持與認同，我們會繼續努力，與世界民主同盟夥伴站在一起。