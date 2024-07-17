民進黨談情緒議題　柯建銘說深呼吸是好方法

民進黨中常會專題報告談社會情緒管理，柯建銘與賴清德有一段小插曲。（中評社 資料照） 中評社台北7月17日電（記者 黃筱筠）民進黨中常會今邀台南市杏璞身心健康關懷協會廖璽璸醫師、芯福里情緒教育推廣協會理事長陳慧慈以“台灣社會情緒教育現況與未來發展”為題進行專案報告。據轉述，“立法院”民進黨團總召柯建銘會中對此報告說，解決情緒最好的方法是深呼吸，但領導者滿適合這類課程，並轉頭向賴清德說“我不是針對你”，賴也笑回，“沒關係，我先深呼吸就好”。



根據轉述，柯建銘在會中分享，他在20年前就接觸過相關課程，其實“立委”們的IQ都差不多，最重要的是EQ，解決情緒最好的方法是深呼吸，並提及領導者都蠻適合這樣的課程。



根據與會者轉述，民進黨“立法院”黨團幹事長、中常委吳思瑤也說，“立法院”很多“立委”需要相關知識，這樣比較好促進溝通。



據了解，“正國會”中常委陳茂松會中提到，他身為一位旁觀者看到最近“立法院”發展，他以前當過議員，但地方議會再怎麼衝突，大家都有辦法協商討論。“立法院”不能總是意見不同就衝突，最終要看怎麼樣看，是要用議事程序或是協商做一些溝通與協調。



據轉述，英系中常委蔡易餘提及，大家說黨團跟著柯建銘總召路線沒問題，當然可能也要與其他政黨互動，昨天“立法院”這會期最後一天，其中相關電業法主決議，民眾黨有支持就在網路帶風向說，民眾黨有用8席，民進黨是無用51席，這部分輿論要留意。



