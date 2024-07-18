中評鏡頭：台南姑婆廟　主神是明寧靖王婢女

“姑婆廟”位於台南市永康區正南一街。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月18日電（記者 蔣繼平）位於台南市永康區的“姑婆廟”，主祀神明為姑婆祖，根據廟方沿革，姑婆祖生前姓名徐鑾英，還被明寧靖王朱術桂收為婢女，生前樂於助人，仙逝後還庇護當地百姓平安，受玉旨敕封為“姑婆”來救世，受後人感念而建廟。寧靖王為明太祖朱元璋的九世孫朱術桂，是明鄭時期的一號人物，與台南歷史發展有諸多關聯。



“姑婆廟”位於台南市永康區正南一街，主祀神明為姑婆祖，由於廟宇正對面就是南台科技大學，位置很顯眼，廟名更是十分特殊，聽起來十分親切，吸引人一探究竟。根據廟方沿革，姑婆祖本名徐鑾英，出生於明朝末年的福建省，是當地的大戶人家的千金，明末戰亂頻繁，姑婆祖父母帶著一家大小隨著鄭成功來台定居，廟址原是延平郡王府花園，由寧靖王接受，而姑婆祖亦被寧靖王朱術桂收為婢女，專職管理花園。



相傳姑婆祖一生未嫁，且為人心存慈悲，凡是能力所及之事，無不盡力幫忙，當地有不少人都受過祂的恩惠。姑婆祖直到七十八歲才往生，但祂樂善助人之心並沒有消失，不時顯靈幫助祂人，因而獲玉帝的玉旨敕封，成為正神濟世。廟宇為1996年建成。



寧靖王為明太祖朱元璋的九世孫，朱術桂，明末天下大亂，朱術桂一路往南，最後跟著鄭成功渡海入台，並在台灣住了21年，以明代宗室身分在現今高雄市湖內區與路竹區開墾良田。直到1683年，清廷派福建水師提督施琅攻台，朱術桂不願降清選擇在王府內自縊殉國，鄉人感其忠義，故事流傳後世。而台南市大天后宮就是當時寧靖王朱術桂的王府。