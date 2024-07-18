張延廷：台灣人流血流汗賺的錢幹嘛送美國？

退將張延廷接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月18日電（記者 張嘉文）美國共和黨總統參選人特朗普日前接受美媒訪問時直白表示，美國數十年來都為台灣提供保護，台灣應該付錢給美國。台前空軍副司令、退役中將張延廷對此向中評社表示，台灣必須要自立自強，不能被美國牽著鼻子走，因為特朗普所指的保護費，那是涉及上千億的金額，這不得了，把這些錢留下來照顧年輕世代才是正道。



張延廷說，台灣自主性很重要，不能被美國牽著鼻子走，而且特朗普所說的保護費，不是幾千萬、幾億的事，是幾百億、上千億的事，這不得了。台灣現在貧富差距非常大，年輕人需要有好的就業環境，否則很多人不敢生小孩，月光族、躺平族怎麼生小孩？這也是少子化越來越嚴重的主因。



張延廷強調，要付給美國的保護費，倒不如留下來照顧年輕人，這些錢留在台灣，千萬不能被美國弄走，因為美國現在的國債非常嚴重，大約有34兆7000億美元，這些保護費就是要減輕它的國債，而台灣的晶片產業是許多人辛勤努力的成果，為什麼要拱手讓給美國？流血流汗存下來的錢，幹嘛要奉送給美國？



張延廷也說，2011年在美國有所謂的“棄台論”出現，當時引起熱烈討論，特朗普回任後，萬一“棄台論”又出來了，我們怎麼辦？所以要認清大環境，不要被擺佈、當籌碼，變成棋子，更不要當盤子，我們要坐上餐桌談判，要有這些認知才行。

