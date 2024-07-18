中評關注：綠不甩撤禁團令決議藍白下一步？

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北7月18日電（記者 鄭羿菲）“立法院”16日表決通過解除赴大陸觀光禁團令決議，但2天來，從“行政院長”卓榮泰、“交通部長”李孟諺、陸委會的相關回應來看，很清楚並沒有想要執行。朝野在兩岸政策上大鬥法，球又回到“立法院”手中，考驗藍白如何因應？是否吞得下去？



“立法院”16日表決通過“在維護‘我方’安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光”決議。陸委會表達“尊重”、“交通部長”李孟諺回應“期待”、“行政院長”卓榮泰乾脆強調台灣民眾赴陸風險，“賴政府”上下都未提如何執行，顯見兩岸政策已經定調，短期內不會有變動。



“賴政府”的禁團令是以台灣9成觀光業者的生計為籌碼，與大陸進行耐久博弈，為何“賴政府”能這麼做？原因之一是台灣觀光業者其實並未對政府施加太大壓力。2016年蔡英文剛執政，因為陸客來台減縮，觀光產業還組成“百萬觀光產業自救會”集結遊行，逾7000人上街頭，一路沿忠孝東路、仁愛路往凱道出發。這次的禁團令，民進黨政府其實是給業者開了小口，睜隻眼、閉隻眼，讓業者操作自由行抵達大陸再落地組團，使業者不致拚命抗爭。



“賴政府”的鬥爭路線，也是官方不甩“解除禁團令”決議原因之一，即便藍營加白營在“立法院”過半又如何？賴清德當年任台南市長時，堅持232天不進台南市議會就可見賴清德的性格，在“國會”改革法案已形塑出“一府三院”鬥藍白在野黨的路線後，多一條解除禁團令的決議“賴著不辦”，似也沒差。



除非，藍白下定決心訴諸“民意”對決，在“立法院”下個會期杯葛“行政院”提出的總預算案，表決刪除各部會大批預算，甚至搞到像美國政府停擺般，才能逼迫賴清德、民進黨心生警惕，願與在野黨協商。否則，一紙未與總預算連結的“立法院”決議，並沒有任何強制力。



賴清德日前才喊話“別用民主反民主”，但不遵守多數決的“立法院”通過的法律，拒絕赴“立法院”“國情報告”，也不落實多數決的“立法院”解除禁團令決議，還號召台灣社會以“青鳥行動”抗衡。這種比不過票數比拳頭、比不過拳頭比上街頭的反民主戲碼，台灣民眾也看得懂。