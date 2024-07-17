鄭文燦子弟兵涉關說圖利　遭檢調搜索偵訊

民進黨籍桃園市議員張肇良。（中評社 資料照） 中評社桃園7月17日電（記者 盧誠輝）民進黨籍桃園市議員張肇良疑涉嫌關說，17日遭檢調大規模搜索10處地點，並分別帶回包括張在內等12人進行偵訊。由於張肇良可說是鄭文燦子弟兵，在鄭遭收押禁見6天後也遭搜索約談，格外引人矚目。



據瞭解，檢調接獲檢舉指稱張肇良疑似為了一處正在興建中的違建向桃園市龍潭區公所關說，要求勿將該棟違建通報為A類違建而被即報即拆，以便讓這棟建築完工後能出租給連鎖超商營業。目前全案朝向圖利罪嫌及行使業務上登載不實文書等罪嫌偵辦。



外傳張肇良涉嫌關說的超商位處都市計劃內農地，過去曾因違反土地使用分區，從2021年到2023年被桃園市都發局開罰3次共新台幣27萬元，地主也被罰6萬元。對此，桃園市政府表示，尊重司法機關，配合相關調查。



張肇良曾任第16、17屆桃園縣議員、第1、3屆桃園市議員，還曾擔任過民進黨桃園市議會黨團總召。2018年地方選舉以1203票之差意外落選，後轉任鄭文燦連任後的市府有給職顧問，2022年以1萬4672票最高票（龍潭區）再次當選議員。張肇良的父親是前“總統府國策顧問”張貴木，跟蘇貞昌關係良好。



張肇良過去也曾捲入詐領助理費案。2016年8月12日，張涉嫌以人頭詐領助理費超過1020萬元，涉犯重罪且有湮滅證據、勾串證人之虞被收押禁見，是桃園升格以來第一個被收押的市議員。2017年5月16日遭桃園地檢署依貪污治罪條例起訴，2019年12月9日，被桃園地院判處8個有期徒刑6個月，應執行刑2年10個月、得易科罰金。



全案在張肇良上訴後，2020年8月5日被高院認定不構成貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，但登載不實罪仍被判處8個有期徒刑各6個月，應執行刑2年10個月、得易科罰金，全案定讞。