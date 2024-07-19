廖天威：台灣人要抓住兩岸機會　不必期待綠

“中華亞太安全治理學會”研究員廖天威接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月19日電（記者 張穎齊）“中華亞太安全治理學會”研究員廖天威接受中評社專訪表示，賴清德執政4年，兩岸官方、民間是脫鉤狀態，“賴政府”定調走向尖銳對立，大陸對賴也無指望，對台灣開放兩岸觀光不用抱持多大的期望，只希望台灣人抓住機會，別誤判。



廖天威，出生於台北，“中正國防幹部預備學校”、空軍官校、政治作戰學校、台灣大學政治學系博士。歷任台北基督學院學務長、台大共同教育中心兼任助理教授、“中華亞太安全治理學會”理事、“國家政策研究基金會”特約研究員、“國防大學國家戰略研究中心”研究員、“國防部國防暨戰略研究辦公室”研究員等。



廖天威表示，214金門撞船事件發生後兩岸敵意螺旋持續上升，金廈海域有重疊、情勢緊張。台灣應該要抓住機會，別再誤判，他對賴清德未來4年執政並不抱持多大期望，但兩岸形式上，還是希望有點互動交流，也許未來有偶發事件，可改變互動，趨於平穩。



廖天威說，台官方的赴陸觀光禁團令，赴陸港澳旅遊橙色警示，看起來是要反制大陸的懲獨《意見》22條，但台灣真要複製美國對中國的經驗，對大陸敵意要上升？他認為禁團令、橙色警示可能還是會維持一段時間，台灣需要解套的方式，比如趁一些友好的事件上稍微鬆綁一下。

