中評關注：賴清德想培養自己的蕭美琴？

楊懿珊被視為是林佳龍親信，傳出內定駐美副代表，將就近監督駐美代表俞大㵢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月18日電（記者 黃筱筠）傳出民進黨副秘書長楊懿珊將出任駐美副代表，被認為是駐美代表俞大㵢的“監軍”。楊懿珊昨天剛好有一個黨部記者會，就是說明將率領民進黨新生代到美國華府與紐約等地觀選，她雖沒有證實該人事消息，但這個動作也像是替赴美駐任公使先暖身，也在美國大選時先進一步認識美國兩大黨。賴清德有意培養“下一個蕭美琴”，且是“自己人的蕭美琴”。



賴清德競選大位時就一再傳出美國有“疑賴論”，賴清德上任後一再提到“兩國互不隸屬”兩岸論述，也讓美方不是很放心。加上現任駐美代表俞大㵢是在蔡英文後期任命，一定是經過美方一定信任，才會派任。日前傳出俞大㵢與家人的風波，最後竟然仍被“輕輕放下”，這在外交圈與民進黨內鬥下，都是很難存在的例子，很可能就是更“大咖”的美方出力相挺。



有消息就傳出俞大㵢與美國共和黨關係不錯，日前遭受槍擊案的特朗普有很大的勝選機會，至少在美國大選前保住俞大㵢，也可以維持與共和黨關係。既然賴清德無法派任自己信任的駐美代表，派出信任的副代表，也可就近“輔佐”俞大㵢，有什麼狀況發生，賴清德與“外交部長”林佳龍至少能第一時間掌握狀況。



楊懿珊曾是“正國會”林佳龍核心幕僚，且與現任“行政院副院長”鄭麗君關係也不錯，鄭麗君任“立委”時曾擔任其助理。加上楊懿珊在賴清德接任黨主席之後，擔任黨副秘書長，今年大選後前秘書長許立明請辭，也是楊代理秘書長至林右昌上任。



現在黨內感覺起來是“正國會”已經與賴清德緊密合作。因此，楊懿珊雖然是林佳龍親信，但目前賴清德與“正國會”關係良好，賴也可信任楊出任駐美副代表。

