揭密主攻閩南語緣由　謝龍介：祖本不能忘

謝龍介用閩南語生動的演講獲得滿堂彩。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨17日在深藍選區、台北市大安成功國宅舉辦改革說明會，由該選區“立委”羅智強負責流程，特別邀請了藍營人氣很高的國民黨“立委”謝龍介主講，即便該區多是以講普通話為主的眷村族群，但謝仍用生動的閩南語腔調，痛批民進黨的無恥無良成了現場最高潮橋段，還讓支持者意猶未盡，要他下次再來開講。



特別的是，謝龍介在會中提到自己為何主攻閩南語的緣由，原因是他在2004年參加當時火紅的TVBS李濤政論節目講了閩南語，李濤發現他講閩南語對節目在南部的收視率提升很有幫助，所以鼓勵他繼續講，演變成最後閩南語成了他的招牌。



謝龍介強調，閩南話是真正的中原古音，用閩南語念唐詩、宋詞才有押韻，他更在現用閩南語場吟唱了盛唐詩人張繼的《楓橋夜泊》，獲得現場婆婆媽媽們的滿堂彩。



謝龍介說，閩南語非常優美，民進黨很多人也說閩南語，認為這樣才是愛台灣，但常常遇到他就消音了。他認為，閩南語是老祖先留下來的資產，民進黨人要知道祖先留了什麼，而不是不斷去中國化、不斷切割，連祖先留下來的都不要，這樣有理嗎？



謝龍介也說，這些會背骨（指背叛）、背祖的人，就不用再說了，因為不值得我們欣賞。



這一番話再度引來現場的一陣掌聲，謝龍介隨後表示自己的時間到了，要把麥克風交給現場其他人，不然他每次一開講就要一個半小時，現場起哄說可以接受，讓他苦著臉打趣說“今天沒有通告費耶！”，可不可以分成三次，下次來繼續講？台下群眾說好，才放了謝龍介一馬，現場也哈哈大笑。