前美官員歐布萊恩：台軍事支出應逾GDP5%

前白宮國安顧問歐布萊恩。(中評社 資料照) 中評社台北7月18日電/特朗普政府時期的國安顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)17日表示,面對中國大陸潛在的威脅,台灣需要“大幅增加國防開支”,他建議至少要有國內生產總額(GDP)的5%。此番說法呼應《彭博新聞週刊》專訪特朗普內容,特朗普稱台灣超有錢,而且搶走美國在全球的晶片業務,應付保護費給美國。



歐布萊恩是特朗普總統任內的第四個、也是最後一個國安顧問。歐布萊恩17日在威斯康辛州密爾瓦基參加共和黨全代會,在場邊的彭博圓桌會議(Bloomberg Roundtable)活動上被問到特朗普對《彭博商業週刊》發表的台海言論。



特朗普6月25日接受《彭博商業週刊》專訪時說,他非常瞭解台灣,“台灣拿走了我們將近100%的晶片生意”,台灣非常富有,“我認為台灣應該付保護費給美國(I think Taiwan should pay us for defense)”。



歐布萊恩在共和黨全國代表大會期間,參加彭博圓桌會議,被媒體問到特朗普這些有關防衛台灣的談話。歐布萊恩說,他認為特朗普的意思是,台灣應該為自身的防衛做出更多貢獻。



他建議,台灣應該考慮至少將GDP的5%用於軍事,以跟上中國大陸的武力發展。他說這個數字只是個粗略估計,明確強調只是表達個人觀點。



根據外電報導,歐布萊恩現在雖然不是特朗普競選團隊成員,但他與特朗普就國家安全問題保持著頻繁聯繫。



美國國務院發言人米勒周三則是對記者說,“如果你看看我們幾十年來提供的支持和安全合作,就會發現台灣實際上是在從美國購買軍事(裝備)”;“無論如何,這都不是來自美國的慈善”。



台灣近年來也大幅增加國防預算,根據美國國會研究處(CRS)統計,自2017-2023年,台灣軍事支出佔GDP比例從2%升至2.5%。據台灣行政院去年提出的“中央”政府總預算報告,台灣2024年“國防”預算為6068億元台幣。



特朗普先前擔任美國總統時,華府同意出售價值數十億美元的美國武器給台灣,台灣曾抱怨刺針防空飛彈等訂單交貨延誤。