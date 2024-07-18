“立院”決議廢赴陸禁團令　邱垂正：前提安全

陸委會主委邱垂正。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月18日電（記者 楊騰凱）“立法院”16日通過決議，要求解除觀光客赴陸禁團令，並開放陸客循小三通赴金門、馬祖、澎湖旅遊，但陸委會並未表態要執行。陸委會主委邱垂正今日表示，就算是“立法院”通過的條文，也要有安全的前提，所以我們會視兩岸情勢以及兩岸互動的結果，來滾動評估。



“國策院”今日舉行“中共二十屆三中全會與懲戒台獨新規”座談會，邱垂正出席並致辭，也於會前受訪。



“立法院”16日表決通過中國國民黨籍“立委”陳玉珍的提案，要求解除觀光客赴陸禁團令，並開放陸客循小三通赴金門、馬祖、澎湖旅遊。



對此，邱垂正指出，截至目前為止，民眾赴陸的風險還是很明顯的，除了有很多的“國安法”令外，還有對台的“懲治台獨22條意見”，這些對民眾都有風險。這些安全事由還沒去除的話，我們還是要呼籲民眾，赴陸港澳必須審慎評估必要性，以及自己的安全與權益。



邱垂正表示，就算是“立法院”通過的條文，也是要有安全的前提，所以我們會視兩岸情勢以及兩岸互動的結果，來滾動式評估。



禁團令不解除的話，有什麼緩和兩岸的具體動作？



邱垂正指出，我們從2016年以來，始終在維繫過去既有的溝通聯繫機制，同時我們也敞開與對岸溝通對話的大門。雖然官方的、高階的事務我們比較難突破，但是在民間我們還是推動正常、健康、永續地交流。